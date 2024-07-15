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溫網》「英芬組合」戲劇化奪男雙冠軍 締造驚奇的2人場外歷程很勵志

2024/07/15 10:08

芬蘭赫里歐瓦拉攜手英國佩騰在溫布頓網球錦標賽男雙決賽奪冠。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕芬蘭赫里歐瓦拉（Harri Heliovaara）／英國佩騰（Henry Patten）在溫布頓網球錦標賽男雙決賽挽救3個冠軍點，經過三盤都打搶七的嚴峻考驗，以6：7（7：9）、7：6（10：8）、7：6（11：9）逆轉澳洲搭檔普塞爾（Max Purcell）／湯普森（Jordan Thompson），勇奪首座大滿貫冠軍頭銜。

赫里歐瓦拉、佩騰今年才開始合作，拿下2座ATP巡迴賽冠軍，如今在溫網登頂，寫下代表作，佩騰成為公開化年代以來，第3位奪得溫網男雙冠軍的本土球員，赫里歐瓦拉則是首位奪冠的芬蘭好手，而他們不僅用最戲劇化的方式奪冠，其實一路走來的經歷也令人嘖嘖稱奇。

35歲的赫里歐瓦拉在11年前因傷離開網球，花不到4年就完成學士和碩士學位，而他每天早上5點就得到機場報到，負責引導旅客，此外，他曾兼職幫芬蘭網協工作，他表示，自己不管做什麼工作都很投入，也都很喜歡，只是這都無法澆熄他想成為網球選手的心。

赫里歐瓦拉透露，自己想過當機師，但因為被診斷出有僵直性脊椎炎而沒通過體檢，身體還因此衍生出更多問題，包括眼睛感染，皮膚也出現狀況，但他試著找方法適應，加上醫生告訴他有協助改善的藥物，每個月得打針一次，讓他能在2017年從網壇復出。

「如果我沒回到球場，我可能會在別的地方工作，不會像現在一樣享受打網球的樂趣。」赫里歐瓦拉表示，「我知道人生只有一次，所以我當時想著那可能是我最後一次嘗試網球。」

佩騰在8年前還在溫網的外圍球場負責數據統計，如今已是溫網男雙冠軍，而28歲的他過去在生涯獎金累積約31萬美元，如今溫網奪冠後，就入帳約42萬美元獎金。

赫里歐瓦拉／佩騰在溫網成為最可怕的種子殺手，一路打敗第4種子、第5種子、第9種子、第15種子，決賽更化解對手3個冠軍點，2人不僅在場上克服險境，在場下也是歷經重重關卡和奮鬥歷程，讓這一冠更顯傳奇。

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