MLB》被譽為「大谷翔平2.0」！ 皇家首輪拿下21歲二刀流好手

皇家以首輪第6順位拿下佛羅里達大學21歲二刀流好手卡格里昂。（取自大聯盟官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀會今天展開，皇家以首輪第6順位拿下佛羅里達大學21歲二刀流好手卡格里昂（Jac Caglianone），他也被看好追隨道奇日籍巨星大谷翔平的步伐，在大聯盟展現二刀流英姿，日本媒體在今天更直接將他譽為「大谷翔平2.0」。

在打擊區裡，卡格里昂的力量展露無疑，打擊策略非常積極，儘管去年高達44%的追打壞球率讓球探存在一些擔憂，但他並不常被三振，且能持續製造紮實的擊球。除此之外，他在一壘的守備功夫也絲毫不馬虎。

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投手丘上，卡格里昂在去年第一個於大學投球的賽季受控球所苦，但隨著他將投球機制變得更為簡潔後，控球也有所改善。而卡格里昂的火球能摸到3位數，還有一顆90英哩的卡特球，比起滑球，他更常拿卡特球搭配直球使用，同時他還有一顆不錯的變速球。

卡格里昂在4月接受採訪時就曾表示，自己非常想要在職業層級擔任二刀流球員，「但如果某支球隊堅持讓我只專注於投球或打擊中的其中一項，那我也必須設法適應。」

球探報告給打者卡格里昂的各項評分，分別是打擊55、力量70、跑速40、臂力60、守備55、總體65。投手面則獲得速球70、滑球50、卡特球50、變速球55、控球40、總體50的評價。（球探報告評分採取20-80制，平均為50）

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