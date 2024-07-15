瓊斯盃》戰火未歇但籃球還在 烏克蘭主帥感謝台灣邀請參賽

總教練斯塔潘諾夫斯基（中）。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕烏克蘭昨在威廉瓊斯盃首戰以58：83不敵台灣藍隊，事實上，由於烏俄戰爭未歇，烏克蘭光是組軍就有一定難度，此次陣容年輕，只有3位成員打過成人國家隊。

率隊來台的總教練斯塔潘諾夫斯基（Vitaly Stepanovskyy）去年年初接掌國家隊兵符，他擔任烏克蘭隊助理教練多年，亦是2022年U20歐洲青年錦標賽主帥，此次陣容也有多名選手是當年U20的成員。

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斯塔潘諾夫斯基昨賽後先感謝台灣邀請烏克蘭參加瓊斯盃，「謝謝大家的幫助與支持，能進行這樣強度的比賽，對球員來說是很棒的經驗。」他力讚台灣藍隊是支非常有能量的隊伍，「給我們很大的壓力、速度讓我們很難追上。」

208公分的24歲中鋒諾維茨基（Rostyslav Novitskyi）是昨烏克蘭得分唯一超過雙位數的球員，攻下11分、4籃板，他表示，陣中很多球員都是第一次打國家隊，來瓊斯盃是很好的經驗，沒有預料到台灣藍隊會帶來如此強大的壓迫，自己在進攻上命中率也不佳，「做了一些不好的出手選擇，應該要打得更強硬、多幫助隊友。」

烏克蘭此次來台陣容中，最年長的是有2017年歐錦賽經驗的35歲大前鋒科涅夫（Volodymyr Koniev）、另外還有2015年歐錦賽班底、32歲前鋒克魯圖斯（Pavlo Krutous）、30歲國家隊常客順德爾（Anatoliy Shundel），只有這三位30歲以上的球員具成人國家隊經驗，29歲的前鋒安蒂波夫（Oleksandr Antypov）則是近兩年效力日本B3聯賽。

總教練斯塔潘諾夫斯基對於烏克蘭籃球現況表示，因為戰爭還在持續，「每天都有爆炸、每天都有人死去，在烏克蘭常常比賽打到一半時就必須躲到防空洞，但烏克蘭籃球還在，我們也希望能不斷進步。」

自戰爭爆發以來，烏克蘭國內聯賽採取所有球隊集中比賽模式，地點雖遠離烏俄邊界，比賽時仍經常遇到來自俄羅斯的飛彈襲擊，只要防空警報一響就必須暫停比賽、前往防空洞避難，直到警報解除，每次防空警報時間長短不一，有時幾十分鐘，有時則經歷數個小時、難以預測，也嚴重影響比賽節奏。

烏克蘭此次陣容也有分別來自塞爾維亞、拉脫維亞聯賽的球員，斯塔潘諾夫斯基特別感謝拉脫維亞在戰爭爆發後的協助，提供設備與場館讓烏克蘭練習，也希望透過此次瓊斯盃檢視團隊集訓的成果。目前烏克蘭男女籃球隊的主要集訓基地都在拉脫維亞境內，此次來台出發地也是拉脫維亞首都里加。

諾維茨基。（籃協提供）

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