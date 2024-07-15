MLB》5年前放棄簽約如今身價大翻倍！守護者選進史上首位澳洲狀元郎

巴札納成為守護者隊史首位，以及史上第一位澳洲籍的狀元郎。（取自大聯盟官方X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀今天展開，手握狀元籤的守護者選進來自奧勒岡州立大學的二壘手巴札納（Travis Bazzana），他不但是守護者隊史首位狀元郎，更是大聯盟史上第一位來自澳洲的狀元。

21歲的巴札納16歲時就獲得老虎隊的合約，但他決定拒絕當時10萬美元的簽約金，先前往美國就讀大學。而根據大聯盟官網，今年選秀狀元的建議簽約金為1057.06萬美元，身價大翻倍。

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巴札納曾入選過U18與U23世界盃國家隊，都曾與台灣交手過。巴札納在大三賽季打出.407/.568/.911的恐怖打擊三圍，他在奧勒州大3年賽季敲出45轟，創下校史之最。

官網選秀新秀排名第一的他，球探報告指出，左打的巴札納身材緊實強壯，也有足夠的揮棒速度和豐富的原始力量，儘管偶爾會受到外角變化球影響，但他無論面對左投或右投都沒問題，而他同時也是優秀的跑壘者，盜壘能力具有威脅性。

球探報告指出，雖然有部份人士擔心他的守備位置，但一些球探認為他在二壘沒問題，且他的運動能力使他擁有良好的守備範圍，他的臂力足以勝任這個位置，並且讓他能有效完成雙殺。

球探報告給巴札納的各項評分，打擊65、力量60、跑速60、臂力50、守備50、總體65。（球探報告評分採取20-80制，平均為50）。

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