中職》「G!POP流行音樂節」前進大巨蛋 起亞虎啦啦隊聯手Fubon Angels韓風應援！

韓職起亞虎啦啦隊應援。（富邦提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕只要前奏響起，大合唱自動開啟！富邦悍將「G!POP流行音樂節」，7月27日（六）、28日（日）首度前進臺北大巨蛋，除了精彩的賽後演唱嘉賓之外，還有特別從韓國來到台灣的起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來響應這場盛宴，主題日兩天將與Fubon Angels一同帶來「夠悍」的賽前表演，比賽開始後還會至看台與悍將家人們一同帶來最原汁原味的起亞虎韓風應援！

富邦悍將「 G!POP流行音樂節」同樣要以頂級的聲光、音響規格帶給悍將家人們最頂的享受！27日（六）首位演唱藝人以樂團MP魔幻力量主唱展露頭角，後以個人身分重新出道，幾經低潮後蛻變為備受矚目創作才子的「破億神曲製造機」蕭秉治；第二位則是出道至今發行了54張專輯，以柔情而渾厚的嗓音唱紅多首暢銷金曲，更是瓊瑤戲劇御用歌手的 「情歌傳唱天后 」李翊君；壓軸登場的是直言不造作並橫跨多語言的創作，發行出獨特且富有記憶點的流行樂曲，每每推出便深深引起聽眾共鳴的「創作鬼才」黃明志Namewee，一同帶來不同年代的傳唱金曲。

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28日（日）則由「精靈歌手」許哲珮揭開序幕，以輕透嗓音和富有感受力及想像力的創作風格，帶給許多聽眾們心靈上的滋養，自創歌曲氣球至今仍是KTV中榜上有名之歌曲；緊接著重磅登場的是台灣最具代表性樂團之一，不僅唱紅無數膾炙人口好歌，更是長年霸榜各大音樂平台及KTV點播排行，歌曲內容青春熱血、充滿正向的「搖滾天團」八三夭，即將在08/17舉辦水啦水啦生日趴，週末夜晚先用搖滾神曲來嗨爆大巨蛋！

悍將大舞廳嗨翻大巨蛋，更要邀請海外朋友來一起嗨起來！悍將特別邀請韓國職棒起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」來到台灣與悍將家人們同歡，成為首支來到臺北大巨蛋應援的韓職啦啦隊！「KIA TIGERS CHEERLEADER」這次來台的陣容堅強，包括隊長金韓拿、19歲啦啦隊「超新星」李珠珢，以及朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬共6名啦啦隊成員，不僅與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後更會站上大巨蛋的應援舞台，帶來原汁原味最紅的起亞虎韓式應援，帶領著悍將家人們一起動起來！

本次富邦悍將「G!POP流行音樂節」主題日門票已於上週開賣，票價為600至1,580元，熱區更準備限定好禮要送給悍將家人們，27日進場的悍將家人將可獲得 「GUARDIANS應援旗－迷彩款」、「GUARDIANS應援手燈－熱血藍」，28日則可獲得「GUARDIANS應援旗－線條款」、「GUARDIANS應援手燈－熱情粉」，無論是衝鋒陷陣的熱血揮舞應援，或者賽後演唱會嗨唱閃耀的星光，兩種願望一次滿足，更多相關訊息，請上富邦悍將官方粉絲團查詢

悍將「G!POP流行音樂節」。（富邦提供）

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