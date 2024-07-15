MLB》9年前U12世界盃力克台灣隊 大學強打第4順位前進運動家

運動家隊選進來自威克森林大學的強打者柯茲。（取自大聯盟官方X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟選秀會今天展開，首輪第4順位，奧克蘭運動家隊選進來自威克森林大學的強打者柯茲（Nick Kurtz）。柯茲今年在大學賽季有22轟和3成06打擊率，少棒時期曾參與U12美國隊的他，還曾在台灣投贏地主並奪冠。

2015年U12世界盃，台灣隊一路挺進冠軍戰並強碰美國隊，當時台灣隊推出現效力老虎隊的李灝宇先發，最終2:7不敵對手。美國隊奪冠，勝投正是柯茲，而柯茲在這次賽會投打兼備，投球方面奪2勝、打擊率3成33外帶1轟，還拿下大會最佳後援投手。

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當年接受美國媒體訪問，柯茲的父親提到台美棒球文化差異，並說很開心看到不同國家小球員彼此之間交流。當年的柯茲則說，滿場觀眾注目下投球難免緊張，「我試著專注在本壘板、不去管觀眾，投好球讓對方揮棒，因為我身後有最好的守備。」

棒球路一直到大學，柯茲成為威克森林大學校隊主力打者，守備位置為一壘手和外野手，2022年是他的大一賽季，該年度他就交出15轟、56打點和打擊率3成38等亮眼成績單。

美職官網介紹柯茲時，提到柯茲的大學教練瓦爾特（Tom Walter）給予的高評價，說：「他沒有弱點。我幾乎沒看過這樣的打者，他可說是我執教過最佳打者。」

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