晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》9年前U12世界盃力克台灣隊 大學強打第4順位前進運動家

2024/07/15 11:32

運動家隊選進來自威克森林大學的強打者柯茲。（取自大聯盟官方X）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟選秀會今天展開，首輪第4順位，奧克蘭運動家隊選進來自威克森林大學的強打者柯茲（Nick Kurtz）。柯茲今年在大學賽季有22轟和3成06打擊率，少棒時期曾參與U12美國隊的他，還曾在台灣投贏地主並奪冠。

2015年U12世界盃，台灣隊一路挺進冠軍戰並強碰美國隊，當時台灣隊推出現效力老虎隊的李灝宇先發，最終2:7不敵對手。美國隊奪冠，勝投正是柯茲，而柯茲在這次賽會投打兼備，投球方面奪2勝、打擊率3成33外帶1轟，還拿下大會最佳後援投手。

當年接受美國媒體訪問，柯茲的父親提到台美棒球文化差異，並說很開心看到不同國家小球員彼此之間交流。當年的柯茲則說，滿場觀眾注目下投球難免緊張，「我試著專注在本壘板、不去管觀眾，投好球讓對方揮棒，因為我身後有最好的守備。」

棒球路一直到大學，柯茲成為威克森林大學校隊主力打者，守備位置為一壘手和外野手，2022年是他的大一賽季，該年度他就交出15轟、56打點和打擊率3成38等亮眼成績單。

美職官網介紹柯茲時，提到柯茲的大學教練瓦爾特（Tom Walter）給予的高評價，說：「他沒有弱點。我幾乎沒看過這樣的打者，他可說是我執教過最佳打者。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。