晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》自爆收到「歷史級」合約 貝佛利新賽季可能重返歐洲

2024/07/15 12:03

貝佛利自爆有歐洲球隊開大約給他。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）下賽季可能重返歐洲打球？他在自己的廣播節目帳號上自爆，歐洲有球隊對他開出「歷史級」合約，讓他考慮下賽季還要不要留在NBA。

根據《Pat Bev Pod》帳號發文，貝佛利有獲得歐洲球隊報價，而他正在衡量新賽季要留在NBA拿老將底薪，或是重返歐洲賽場拿這份「歷史級」合約。

貝佛利並未透露歐洲給出的「歷史級」合約金額為多少，目前消息指出以色列的球隊Hapoel Shlomo Tel Aviv對貝佛利有興趣；而如果貝佛利決定繼續留在NBA，預期應該只會拿到一份老將底薪，依照貝佛利的年資，這份底薪的價碼約落在一年330萬美元。

貝佛利上賽季先後效力於七六人、公鹿兩支東部強權，整季出賽73場，留下6.2分3.3籃板2.9助攻；實際上從2021年開始，貝佛利已經待過灰狼、湖人、公牛、七六人、公鹿5支球隊，而從2019年開始，貝佛利就未曾簽過複數年合約。

過去貝佛利曾在烏克蘭、希臘等國家打球，2012年加盟火箭才重返美國打球，並與林書豪在火箭當過隊友，累積已經在NBA打了12個賽季。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。