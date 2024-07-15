NBA》自爆收到「歷史級」合約 貝佛利新賽季可能重返歐洲

貝佛利自爆有歐洲球隊開大約給他。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕老後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）下賽季可能重返歐洲打球？他在自己的廣播節目帳號上自爆，歐洲有球隊對他開出「歷史級」合約，讓他考慮下賽季還要不要留在NBA。

根據《Pat Bev Pod》帳號發文，貝佛利有獲得歐洲球隊報價，而他正在衡量新賽季要留在NBA拿老將底薪，或是重返歐洲賽場拿這份「歷史級」合約。

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貝佛利並未透露歐洲給出的「歷史級」合約金額為多少，目前消息指出以色列的球隊Hapoel Shlomo Tel Aviv對貝佛利有興趣；而如果貝佛利決定繼續留在NBA，預期應該只會拿到一份老將底薪，依照貝佛利的年資，這份底薪的價碼約落在一年330萬美元。

貝佛利上賽季先後效力於七六人、公鹿兩支東部強權，整季出賽73場，留下6.2分3.3籃板2.9助攻；實際上從2021年開始，貝佛利已經待過灰狼、湖人、公牛、七六人、公鹿5支球隊，而從2019年開始，貝佛利就未曾簽過複數年合約。

過去貝佛利曾在烏克蘭、希臘等國家打球，2012年加盟火箭才重返美國打球，並與林書豪在火箭當過隊友，累積已經在NBA打了12個賽季。

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