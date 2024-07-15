奧運》戴資穎領軍台灣隊出擊 巴黎奧運轉播看中華電信Hami Video/MOD

戴資穎。（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運將在7月26日開幕，台灣代表團這次共有60名好手參戰，包含台灣羽球一姐戴資穎、「柔道男神」楊勇緯等人領軍出擊，力拚佳績。今年中華電信推出獨家新科技轉播，邀請國人透過轉播為台灣健兒們加油！

台灣今年在巴黎奧運取得16種運動種類、60席參賽資格，且多數奪牌選手都將繼續參戰。上屆奪金的「舉重女神」郭婞淳、羽球男雙李洋／王齊麟今年將尋求衛冕，都被視為奪牌希望，羽球一姐戴資穎這次奧運也將迎來「最後一舞」，期盼一圓金牌夢。

請繼續往下閱讀...

上屆東京奧運台灣68名選手出賽，共奪下2金、4銀、6銅，締造史上最佳成績，今年參賽人數雖不及東奧，但霹靂舞、輕艇競速和射擊定向飛靶都是首度拿到門票，仍有所突破。

中華電信今年轉播服務同樣有全新突破，包含AR的使用、超慢速視角特色，比如有多角度重播精彩片段、預計提供26種賽事全視角影片，還有「子彈時間」來增加觀賞的酷炫度；而所謂「子彈時間」為先前影星基努李維主演的《駭客任務》，有慢動作環繞拍攝，後來大家稱環繞的鏡頭為「子彈時間」。

中華電信在今年奧運設置奧運專區，邀請觀眾來為台灣選手加油，並推出各種促銷方案，方案如下：6/27-8/31網路限定方案Hami Video電視館/運動館 60天299元、6/27-8/31新申請MOD+指定方案，最高可獲1200元（Hami Point/虛擬商品卡）、即日起至8/31，申辦行動精采5G或HiNet光世代指定方案，最高享Hami Video電視館首年免費！（價值2016元）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法