PLG》鋼鐵人球員出走中！38歲呂政儒轉戰別隊延續生涯

呂政儒正式離隊成為自由球員。（取自鋼鐵人臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕上季PLG墊底的高雄鋼鐵人季後人幾乎走光，今天再宣布跟射手呂政儒的合約期滿，且雙方協議不會再續約。

38歲的呂政儒在鋼鐵人待了3季，是球隊的重要得分來源，但上季末因弄傷膝蓋提前報銷，今天他確定離開鋼鐵人，他說：「三年過去，和一群很有天賦的選手們一起有起有落，經歷許多風雨，結果或許總沒辦法達到預期，但大家互相扶持努力的回憶，不管好的壞的絕對是球員生涯最大的養分。」

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呂政儒表示，高雄是個熱情的城市，讓他就像回到了自己的家鄉台南一樣，天氣是那麼的熟悉，人們是如此的善良熱情，食物依舊美味，能在南部的職業隊打球，是他從前都沒有想過的事情，所以我非常珍惜這個機會。

「很可惜最後的賽季因為受傷無法繼續在場上比賽回饋給所有的雄親。」呂政儒說：「但我沒有放棄回到球場上，在這半年中，開刀、復健、訓練，再回到球場是我給雄親們的承諾，如今要離開，真的萬般不捨，感謝雄親們無怨無悔的支持著我們，當然我也開始要準備下個賽季，邁向第21個職業生涯。」

鋼鐵人在原有陣容幾乎解體之下，日前在選秀會上積極補了6人，包括虎尾外籍生馬克斯、政大莊朝勝、政大王凱裕、台科大汪哲宇、台師大林心翔、高師大朱育君。

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