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室內可打靶的新生運動館動土 蔣萬安：6年再闢9座特色館

2024/07/15 14:17

台北市長蔣萬安今（15）天主持「台北躍動館—新生館」動土儀式，未來6年再闢建9座，朝全齡友善的「運動之都」邁進。 （記者方賓照攝）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（15）天主持「台北躍動館—新生館」動土儀式，將新生公園網球場管理室拆除改建為有室內射擊靶場、結合無障礙運動友善的特色運動場館，預計2026年完工啟用；蔣萬安表示，要在現有12區運動中心基礎上打造「一館一特色」，未來6年再闢建9座，朝全齡友善的「運動之都」邁進。

台北市政府體育局「台北躍動館計畫」，透過改建或整修既有老舊公共建築，在運動資源較為稀缺區域打造躍動館，今年四月首先拆除士林區原克強公園游泳池，改建為首座以兒童體適能中心為特色的「克強館」；中山區原新生公園網球場及游泳池拆除改建的「新生館」是第2座，為標準室內射擊靶場的複合式運動場館，並結合周邊無障礙運動友善環境的「輪椅夢公園」。

「新生館」規劃為地上3層、地下1層建築，內含體適能中心、運動教室、多功能教室、親子休憩空間及綜合球場，並設置室內射擊靶場為主軸特色，戶外保有游泳池、網球場、網球場、籃球場等設施，預計2026年完工啟用。

蔣萬安主持動土儀式，致詞時表示，將在現有12區運動中心基礎上打造「一館一特色」的躍動館，6年內闢建9座，透過完善的軟硬體設施，讓台北市規律運動人口突破40％，也讓每年1千萬人次使用率的運動中心再增加25％。

體育局長王泓翔補充指出，經與相關單位合作盤點資源後，除克強館、新生館外，後續將有以運動展演、電競虛擬體驗、鐵人三項、水上運動、匹克球與寵物友善、滑輪溜冰、草地球類運動等主題特色的躍動館，不僅提供更多高度需求的市內綜合球場，也納入各項新興或具發展潛力的運動作為特色運動設施，使各躍動館兼具普及性及獨特性，提供不分年齡、族群的運動新去處。

台北市長蔣萬安今（15）天主持「台北躍動館—新生館」動土儀式，未來6年再闢建9座，朝全齡友善的「運動之都」邁進。 （記者方賓照攝）

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