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TPBL》射手呂政儒加盟為國王再添火力 毛加恩對他有期待

2024/07/15 15:17

呂政儒加盟新北國王。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王今宣布，「黃金世代射手」前鋒呂政儒正式加盟，睽違3個賽季後重返新北，期盼能在這個待過16年的城市浴火重生，幫助國王再度挑戰金盃。

38歲的呂政儒，過去在SBL超級籃球聯賽寫下不少紀錄，至今保持SBL聯賽史上最多的961顆三分球以及生涯累積得分5743分、史上第一的紀錄，無愧為台灣籃壇數一數二的射手。

呂政儒在2021年南下轉戰加盟PLG高雄17直播鋼鐵人，首個賽季就獲選年度第一隊，並達成個人生涯千顆三分及累積六千得分里程碑，成為球隊中不可或缺的重要角色。

呂政儒上季僅出賽 11場就因傷賽季報銷，仍繳出平均12.9分、2.7籃板，經過半年的休養與積極復健，呂政儒目前已恢復到健康狀態，決定北返回到最熟悉的新北市，重新擦亮男模射手的招牌。

對於能召募對台灣籃球有莫大貢獻的球員，總經理毛加恩非常開心與興奮，「今年球隊除了努力保有原先的冠軍陣容之外，還希望可以從自由球員市場補強有經驗的球員一起努力，加強陣容整體深度與變化性；政儒可以說是這個世代台灣籃壇最好的射手之一，豐富的大賽經驗可以帶給年輕球員很大的幫助，目前政儒的傷勢也已經康復，正在積極加強身體的對抗強度，他也非常期待全新的賽季的到來。」

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