溫網》總統賴清德發賀電 期許混雙冠軍謝淑薇巴黎奧運再獲殊榮

謝淑薇（右）與傑林斯基。（取自謝淑薇臉書）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇再傳捷報，與波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）贏得2024年溫布頓網球錦標賽混雙冠軍，賴清德總統在得知喜訊後，第一時間發出賀電，肯定小薇的優異表現，並鼓勵她繼續奮戰，期許在2024年巴黎奧運再獲殊榮。

雖然本屆溫網女雙4強惜敗而衛冕失利，本週WTA最新世界女雙排名從第2下滑至第6，謝淑薇全英俱樂部混雙首度掄元，這已是她和傑林斯基自今年元月澳洲公開賽勇奪混雙冠軍後，聯手笑擁第2座大滿貫混雙金盃，續寫個人和台灣網壇新里程。

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喜上加喜的是，小薇欽點的巴黎奧運女雙搭檔曹家宜，週日同樣也在WTA 125等級的瑞典巴斯塔德紅土女網賽拿到雙打冠軍，世界女雙排名再上升27席，來到生涯新高135名，讓20歲台灣新星增添信心，期待與謝淑薇在法國公開賽紅土場地舉行的巴黎奧運爭取佳績。

體育署表示，網球是我國競技運動重點發展種類，也是國人高度關注的職業運動之一，謝淑薇在本屆溫布頓錦標賽展現的高度技術實力，全體國人有目共睹，期望謝淑薇在2024年巴黎奧運網球頒獎台上，再向全世界展現我國網球競技實力與榮耀，並邀請國人於奧運賽會期間，一起為台灣隊加油打氣。

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