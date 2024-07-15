溫網》有神快拜！「草地天后」謝淑薇近6年參戰都拿冠軍

謝淑薇（左）與波蘭搭檔傑林斯基勇奪混雙冠軍。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇再傳捷報，與波蘭男子搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）贏得2024年溫布頓網球錦標賽混雙冠軍，並且締造一項難得紀錄，即近6年來只要參戰，就會在全英俱樂部笑捧金盃，球迷盛讚她不但是「百搭天后」，更是貨真價實的「草地天后」。

雖然本屆溫網女雙4強惜敗衛冕失利，本週WTA最新世界女雙排名從第2下滑至第6，謝淑薇混雙首度掄元，這已是她和傑林斯基自今年元月澳洲公開賽勇奪混雙冠軍後，攜手笑擁第2座大滿貫混雙金盃，不斷改寫個人和台灣網壇新里程，WTA官網也指出，38歲的小薇還能持續獲得大滿貫冠軍，足讓這位雙打球星增添更多傳奇色彩。

請繼續往下閱讀...

球風靈巧多變的謝淑薇，目前職業生涯9座大滿貫冠軍當中，多達5座來自溫網，除了2013年首度女雙封后，自2019年以來，她只要參戰就會成為最後贏家，包括2019年女雙第2冠，儘管隔年賽事因疫情停辦，2021年她又拿下女雙第3冠軍，即使2022年未參賽，復出後2023年女雙第4冠跟著到手，如今又增添混雙金盃，「草地天后」封號當之無愧。

這也是謝淑薇休兵一年半，自去年4月重出江湖以來，在15個月內拿下的第5座大滿貫冠軍，而且是與4名不同球員搭檔，讓「百搭天后」更有信心前進2024巴黎奧運，準備與欽點的年輕台灣隊友曹家宜，在法國公開賽的紅土球場再創佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法