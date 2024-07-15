美洲盃》「我夢想過這樣退休」 梅西最好搭檔「天使」奪冠後有感而發

迪馬利亞親吻獎盃。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷今天在延長賽靠著馬丁尼茲（Lautaro Martinez ）的關鍵進球，以1：0擊敗哥倫比亞，拿下隊史第16座美洲盃冠軍、成功衛冕。阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的最佳搭檔，中場好手「天使」迪馬利亞（Angel Di Maria）在比賽結束後也表示，這是他所能夢想過最好的退役場景。

現年36歲的迪馬利亞先前宣布他在今年11月會從國際賽退休，因此本次的美洲盃也是他生涯最後一次參賽。在上屆的美洲盃，迪馬利亞於決賽踢進關鍵球，幫助阿根廷擊敗巴西，讓他的好搭檔梅西拿下披上阿根廷戰袍後的第一座冠軍，而在去年的世界盃，他也隨著球隊一起捧起大力神盃。

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迪馬利亞在賽後接受法新社訪問時說：「我曾夢想過，這也是為何我說這會是我最後一次的美洲盃，而它在此結束了。我夢過我進入決賽，夢過我贏下冠軍，然後我就會像這樣退休。」

在延長賽的時候迪馬利亞被教練換下來，他也受到現場觀眾熱烈的歡呼：「我有好多美麗的感覺...我永遠感激這一個世代。他們給了我所有，他們讓我成就我如此渴望的事物，而今天我能夠以這樣的方式離開。還能有比這更棒的嗎？」

自2008年奧運奪冠以來，迪馬利亞就一直是阿根廷國家隊的中流砥柱，不過儘管阿根廷在國際賽上一直都是勁旅，卻時常在最後關頭無緣大賽金盃，直到2021年的美洲盃，他們才靠著迪馬利亞的進球迎回睽違28年的美洲盃冠軍，接著在世界盃他們擊敗法國奪下睽違36年的世界冠軍，並在今年成功衛冕美洲盃冠軍。

迪馬利亞（左）與梅西（中）。（今日美國）

迪馬利亞表示，「這看似簡單但真的很難。我能了解是因為我曾在另一端奮鬥了10年、11年。」、「進入決賽並不容易，在決賽贏過對手也是。而現在這件事發生了。在某些時刻這件事總是會發生，而我也願意能夠一起與先前的夥伴贏下這座冠軍。我們值得，但我們持續堅持，持續奮鬥，而這些夥伴們給了我所有。」

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