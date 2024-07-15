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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》抽籤結果出爐！李洋／王齊麟真的要多打一場

2024/07/15 16:36

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運羽球男雙項目抽籤儀式，因故推遲到今天進行。台灣黃金男雙李洋／王齊麟今年奧運尋求衛冕，但籤運實在不太理想，他們被分在有5組人馬的D組，等於小組賽得多打一場，且同組選手中還有3組世界排名前10好手，預料是場場硬仗。

奧運羽球男雙原本應16組人馬參賽，分成4組進行小組賽。未料法國組合柯維（Lucas Corvee）／拉巴爾（Ronan Labar）的排名積分因BWF計算疏失，起初未能取得資格，但他們上訴到國際體育仲裁法庭後，最後裁定為BWF疏失，所以柯維／拉巴爾以外卡成為第17組男雙。

不過，多這一組參賽茲事體大，因此先推遲男雙的抽籤日期，上週五僅先抽出男單、女單、女雙以及混雙的分組。

今天進行男雙項目小組抽籤，4組種子選手中，中國梁偉鏗／王昶在A組、第2種子丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）在D組，印度組合蘭基雷迪（Satwiksairaj Rankireddy）／謝提（Chirag Shetty）被分在C組、南韓徐承宰／姜敏赫為B組。

李洋／王齊麟被分在D組，該組種子選手為世界排名第2的丹麥阿斯特魯普／拉斯姆森，其他對手還有排名第9的中國劉雨辰／歐烜屹、第7的日本小林優吾／保木卓朗、排名47的美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan）。

其他分組，A組為中國梁偉鏗／王昶、馬來西亞謝定峰／蘇偉譯、英國萊恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy）、加拿大董星宇／亞庫納（Nyl Yakura）。

B組為南韓徐承宰／姜敏赫、法國C.波波夫（Christo Popov）／T.波波夫（Toma Junior Popov）、泰國蘇博（Supak Jomkoh）／吉丁努彭（Kittinupong Kedren）、捷克克拉爾（Ondřej Král）／曼德雷克（Adam Mendrek）。

C組則有印度蘭基雷迪／謝提、法國柯維／拉巴爾、印尼阿爾弗蘭（Fajar Alfian）／阿利安托（Muhammad Rian Ardianto）、德國拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）／塞德爾（Marvin Seidel）。

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