大聯盟全壘打大賽、瓊斯盃台灣內戰 今日賽事預告與轉播

全壘打大賽。（取自大聯盟官網）

早安，自由體育為您獻今日上精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟將迎來一年一度的全壘打大賽，金鶯游擊新星韓德森（Gunnar Henderson）、費城人球星波姆（Alec Bohm），大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）、守護者J.拉米瑞茲（Jose Ramirez）、道奇T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）、遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）及皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）8位球星一同角逐今年的全壘打大賽冠軍，敬請收看轉播囉!

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中職部分有兩場賽事轉播，第一場是兄弟對決悍將，兄弟將派出魏碩成對上悍將羅戈，第二場是台鋼對上統一，台鋼派出左投王柏傑，統一則派出羅昂，喜愛中職的球迷別錯過囉！

MLB

08:00 全壘打大賽 緯來體育、愛爾達體育2台

中職

18:35 兄弟@悍將 MOMO綜合台、愛爾達體育2台

18:35 台鋼@統一 博斯運動

日職

17:00 歐力士@西武

17:00 羅德@軟銀

轉播:DAZN

瓊斯盃

13:00 澳洲 vs. 烏克蘭

15:00 美國 vs. 馬來西亞

17:00 日本 vs. 阿聯

19:00 台灣白 vs. 台灣藍

轉播:緯來體育、緯來精采

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