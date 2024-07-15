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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運羽球》真的硬！不只多打一場還在死亡之組 李洋正面看抽籤結果

2024/07/15 17:24

王齊麟、李洋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕巴黎奧運羽球男雙抽籤結果今天出爐，台灣「黃金男雙」李洋／王齊麟落入「死亡之組」，不僅在小組賽得多打一場，還有3組對手都是世界排名前10的高手，處境相當艱難，李洋表示，會利用這段時間盡快準備，大家實力接近，得看屆時臨場發揮，會全力以赴。

目前世界排名11的李洋／王齊麟今年巴黎奧運將尋求衛冕，無奈因世界羽聯（BWF）出包，積分計算疏失，導致原本16組人馬參賽的男雙項目，多出一組取得資格，等於有17組男雙參戰，抽籤時間也從上週五推遲到今天下午。

李洋／王齊麟被分在有5對男雙的D組，種子為丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），其他對手還有排名第9的中國劉雨辰／歐烜屹、第7的日本小林優吾／保木卓朗、排名47的美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan）。

對於落入「死亡之組」，李洋表示，現在男雙競爭激烈，世界排名前10選手實力很接近，「大家處境都一樣艱難，主要是看這段期間調整，還有臨場的發揮，結果會如何還很難說。」他提到，籤表看似很硬，但他們會全力以赴，利用最後這段時間衝刺，希望能複製上屆東京奧運的經驗，從逆境中突圍。

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