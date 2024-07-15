MLB》洋基首輪選防禦率破5的本格派火球男！ 球團透露想要的特質

洋基在首輪挑走赫斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟選秀會在今天展開，紐約洋基隊在首輪選下來自阿拉巴馬大學的火球男赫斯（Ben Hess），身高6呎5吋，能夠投到97英哩的他，被洋基球團看好有潛力成為球隊未來的前段輪值選手。

大聯盟官網指出，赫斯被看好天花板能成為大聯盟2號投手，他在大學累積138.1局飆出205K，13.34的K/9值是校史最高。洋基國內業餘球探部門資深副總裁歐本海納（Damon Oppenheimer）指出，「他符合我們在尋找的特質，就是擁有大聯盟前段輪值潛力的先發投手。具體而言，就是身材高大的力量型右投，可以丟兩種變化球並能丟到97（英哩）。我認為Ben在我們的體系當中，還能有更多可以開發的東西。」

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赫斯在本次《MLB Pipeline》的排名被列在第44名，在大學時期前2個賽季他都受到傷勢困擾，在2023年僅出賽7場，不過洋基還是喜歡他今年在大三時的表現，本季他投68.1局，送出106K、35BB，拿下5勝5敗，防禦率5.80。

赫斯在大學生涯一共33場出賽、30場先發拿下12勝6敗，防禦率4.81，他是洋基自2017年的施密特（Clarke Schmidt）後，第一位用首輪選下的投手。赫斯的身材與投球型態被拿來與前洋基投手林恩（Lance Lynn）做比較，而他最好的球種就是他的火球，速度約落在92到96英哩，最快能碰到99英哩，進好球帶時會有上竄尾勁。

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