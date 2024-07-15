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美洲盃》生涯1091場比賽的淬鍊！ 梅西登頂成足球史上第一人

2024/07/15 21:29

梅西（中）與阿根廷隊員一同捧盃。（路透社）

〔體育中心/綜合報導〕雖然梅西（Lionel Messi）在今天的比賽中於下半場因傷被迫下場休息，但最後阿根廷仍靠著馬丁尼茲（Lautaro Martinez）於延長賽的進球拿下美洲盃冠軍，而這一冠也讓梅西成為史上獲得最多大賽冠軍的足球員。

在阿根廷於短短三年內就拿下四座國際賽冠軍後，梅西生涯所獲的大賽冠軍數以45座超過了巴西傳奇後衛阿爾維斯（Dani Alves）的44座。

梅西的足球生涯至今參與了1091場比賽，共踢進844球及傳出413次助攻。為他所效力的俱樂部贏得12座聯賽冠軍（10座西甲、2座法甲）、4座歐冠以及17座各國國內盃賽冠軍，此外他還贏得各3座歐洲超級盃及國際足總俱樂部世界盃。在國際賽場上，梅西曾拿下U17世界盃及2008年北京奧運的勝利，除此以外近3年拿下的2次美洲盃、1次世界盃與2022超級決賽（Finalissima）。

雖然梅西職業生涯初期的起步因患有生長激素缺乏症導致困難重重，但他在加入巴塞隆納後逐漸展現出自己的天賦，率領球隊拿下多座冠軍，而他在為俱樂部拿下眾多榮耀後。終於在近4年於國際賽場上率領阿根廷拿下了3座世界級的大賽獎盃，破除外界對他在國際賽場帶隊能力的質疑，成功鞏固他作為當代足球傳奇的地位。

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