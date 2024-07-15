柔道》台北亞洲柔道公開賽18日登場 台灣有51人參賽捍衛主場

台北亞洲柔道公開賽18日登場。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北亞洲柔道公開賽將在7月18日、19日於台北體育館舉行，今年共有來自16國、153名選手參賽，「沈家姊妹」沈奕君、沈奕熙希望能捍衛主場，努力將金牌留在自家

台灣共有51名選手參賽，也寫下歷屆以來最多台將比賽紀錄，且不少潛力好手都將參賽，包括曾在世青少錦標賽奪牌的林崇佑、沈奕熙、林宇涵，以及東亞青運金牌得主賴旻洋、楊勇緯陪練員邱韋傑等人。

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國體大三年級生沈奕君去年拿下金牌，今年也要尋求48公斤級衛冕，她表示，壓力是一定會有，但目標不是僅有獎牌，而是希望能將苦練的技術在場上完美發揮，而妹妹沈奕熙則要在52公斤級亮相，期許自己盡力發揮，爭取佳績。

台北亞洲柔道公開賽現場也有為台灣征戰巴黎奧運的選手集氣加油板，號召大家一起留下祝福與加油的話語，屆時也會將加油板送到楊勇緯、連珍羚、林真豪選手手中，把國人的祝福送往巴黎。

本屆賽事辦在巴黎奧運之前，也特別藉此機會希望讓更多對柔道有興趣的朋友或想看懂柔道的朋友有機會學習，賽事官方也特別開立社群帳號，介紹各量級的代表選手外，也透過「柔道小教室」短影音的方式讓大家看懂柔道比賽。

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