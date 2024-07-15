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奧運羽球》真死亡之組！李洋/王齊麟對手有奧運銀牌、世界冠軍

2024/07/15 18:21

王齊麟、李洋。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕巴黎奧運羽球男雙項目今天下午抽籤，外界相當關注這次要尋求衛冕的李洋／王齊麟對手會是誰。無奈兩人籤運實在不太理想，被分在有5組人馬的D組，對手還有3組是世界排名前10好手，有不少硬仗要打。

目前世界排名11的李洋／王齊麟今年巴黎奧運將尋求衛冕，無奈因世界羽聯（BWF）出包，積分計算疏失，導致原本16組人馬參賽的男雙項目，多出一組取得資格，等於有17組男雙參戰，抽籤時間也從上週五推遲到今天下午。

今天抽籤結果出爐，李洋／王齊麟被分在有5對男雙的D組，種子為世界排名第2的丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），兩人為去年世錦賽銀牌、今年歐錦賽金牌。

其他對手還有排名第9的中國劉雨辰／歐烜屹，其中劉雨辰在上屆東京奧運和李俊慧攜手闖進金牌戰，當時不敵李洋／王齊麟，收下銀牌。李俊慧退休後，劉雨辰改搭配189公分的歐烜屹，他們過去對麟洋取得對戰2連勝。

至於世界排名第7的日本小林優吾／保木卓朗，兩人曾在2021年世錦賽奪金，同一年又拿下世界羽聯世界巡迴賽總決賽冠軍，實力不容小覷。日本組合過去碰上麟洋配，雙方各拿4勝。

這組裡頭世界排名較低的為排名47的美國邱愷翔／尤安（Joshua Yuan），雙方過去兩度交手，麟洋配取得2連勝。

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