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中職明星賽》王柏融繼陳子豪後辭退 全壘打大賽新參賽名單出爐

2024/07/15 18:35

全壘打大賽參賽名單。（中職提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕中職本週末將進行全明星賽，全壘打大賽8位參賽者原本已底定，但原入選選手中信兄弟陳子豪手傷、台鋼雄鷹王柏融手腕有舊傷不適合連續揮擊婉拒，兩位分別改由台鋼雄鷹張肇元、味全龍拿莫・伊漾遞補參賽。

全壘打大賽分別在20、21日進行預賽及決賽，參賽選手透過全網路票選產生，最高票的前8名選手入選全壘打大賽。全壘打大賽每位選手有3分鐘擊球時間，時間內可使用1次60秒暫停機會，預賽擊出較多全壘打的4位選手晉級隔日決賽，若平手則比較「成功率」（全壘打數／揮擊次數）；而在決賽中擊出較多全壘打者，即為今年的全壘打大賽冠軍，若遇平手則需進行PK賽。

7月20日「野手速球王」，隱藏好手飆球速，每人投擲3球，將球從投手丘投向本壘，加總後總球速較高之選手即為今年的速球王。7月21日「叫恁總欸出來打」，來看教練團們的打擊較量，場內將分成5個區域，每個區域皆有固定分數，計時90秒，擊出飛球落地即可獲得該區分數，加總分數最高者獲勝。

逗趣又可愛的「趣味接力賽」兩日進行，將由球員、女孩、應援團、吉祥物、網紅聯手完成接力賽。

野手速球王參賽名單。（中職提供）

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