中職》贊成薪資透明化 陳傑憲提出中肯想法

陳傑憲。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕對於近來球團在公布張育成等大咖球星只揭曉最高合約總值、不公布基本月薪的作法，身兼中職球員工會理事長的統一獅球星陳傑憲提出個人看法，表示：「我覺得如果可以的話，薪水就透明化公布。」他認為把月薪和激勵獎金都分開公布出來，不但可以避免外界猜測，也可以替球員省去不必要的困擾。

現年30歲的陳傑憲在2016年選秀獲獅隊第2輪指名以來，從加盟時的月薪10萬、簽約金440萬（另有100萬激勵獎金），到今年已進入第2紙複數年合約的最後1年月薪65萬，都經由球團對外公布。

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「我不知道這種看法對不對，但我認為，如果球團願意的話，把每個球員的薪水都透明化公布，薪資、激勵多少，細節不一定要公布，但至少月薪、激勵分開寫，是ok的。」陳傑憲認為在公布合約時須將基本薪資和激勵獎金都列出，「畢竟激勵獎金有些是滿難拿到的，這樣的作法也不會讓外界誤解球員是領多高薪。」

陳傑憲認為，如果可以透明化，一來是對選手有保障，二來也是讓球迷知道球員具體的薪資，他還以個人經歷為例，表示之前在外也被球迷問及薪水領很高，他還很認真跟對方解釋，其實包括扣稅等在內，實際未領那麼多，「激勵獎金的部分，也是讓球迷可以知道，球員在場上的拚鬥是為了達成激勵條件，而且基本上達成目標，也是很不容易的事。」

從去年林子偉、王柏融，到今年吳念庭、張育成和張奕等旅外好手相繼返台效力，但球團在發布他們的合約時卻都只揭曉最高總值，並未像以往公布具體月薪。陳傑憲並不清楚這樣的作法是基於選手意願、球團考量或其他理由，但他確實也聽過有些選手不願意公布薪資，是因為家庭因素。

張育成返台後的薪資吸引不少討論。（資料照，記者陳志曲攝）

但陳傑憲回到職業運動的本質，運動選手就是競爭、競爭就是比較，他認為薪資就是反映選手的價值，「對我來說，薪資透明ok啊，就是讓大家知道這個選手的價值在哪裡，然後也很明確，外界也不用猜測。」他還強調，領這樣的薪水，也是代表球員的努力，「球團賦予我們這樣的價值，這沒有什麼好去避諱的。」

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