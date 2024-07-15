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籃球》聯盟合併更有利發展 日本教頭：花時間爭論有點浪費

2024/07/15 20:41

日本隊主帥網野友雄（右2）。（資料照，記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕日本隊今在瓊斯盃以76：65擊敗澳洲收下2連勝，主帥網野友雄滿意子弟兵完成連勝目標，也對於台灣近期籃壇的爭議，分享個人的看法。

網野友雄過去是日本國家隊成員，曾在2009年第31屆瓊斯盃以球員身份來台，目前在白鷗大學執教，提及日本近年實力成長，更獲得巴黎奧運門票，他指出，由於日本獲得奧運資格，B聯盟不僅獲得更多關注，也得到更多資金與資源，現在很多球員也都以前往B聯盟為目標，形成一個正向的影響。

台灣籃壇今年一度看見11隊合併的可能，只是最後告吹，目前仍分為TPBL與PLG，B聯盟也經歷過從分裂走向合併的過程，網野友雄認為，合併為一個聯盟是較好的選擇，他在台灣看到很多喜歡籃球的粉絲，「如果這些球迷的力量都可以凝聚起來，支持同一個聯盟的話比較好，不要去爭論哪一個聯盟比較好，爭論有點浪費（時間），凝聚大家的力量，對籃球的環境較有幫助。」

台灣籃壇今夏在談論合併的過程，外籍生議題也是沸沸揚揚，外籍生一度無法參與選秀，不過縮減為4隊的PLG仍維持開放外籍生選秀，政治大學莫巴耶最後成為富邦勇士新科狀元。

日本B聯盟目前僅B3聯盟開放外籍生，讓有意歸化或在日本留學的球員有機會入陣，若要往上打到B2或B1，就必須歸化以本土球員身份參賽，或者與其他洋將競爭。

網野友雄指出，自己其實樂見聯盟給予外籍生發揮的舞台，也認為外籍生在大學層級可以帶給本土球員不少刺激，包括如何傳球、如何配合，也可以幫助本土球員銜接到更高的層級。

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