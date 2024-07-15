瓊斯盃》澳洲陣容多元 有16歲台灣小將、曾來PLG試訓的華裔好手

澳洲隊球員威爾森（左起）、主帥伯恩、球員比歐爾。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕澳洲隊今在瓊斯盃邀請賽以65：76不敵日本，苦吞3連敗，勝場尚未開張，主帥伯恩（Kirron Byrne）坦言球員國際賽經驗較不足，這次是很棒的學習機會。

澳洲隊此次來台陣容為布里斯本南方聯盟的守護者隊（BSBL Guardians），球隊只會在週日比賽，伯恩平時則是高中球隊的教練，由於是非營利聯盟，此次來台也一度面臨資金問題，伯恩感謝領隊丘漢聲奔走、尋找贊助商，讓球員有機會來台與各國好手切磋。

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澳洲本屆至今面對美國、菲律賓、日本都吞敗，伯恩指出，選手無論天賦、技術都不俗，又都對籃球抱有相當大的熱忱，不過瓊斯盃畢竟是不同強度，每隊打球的風格都不同，通常都需要花一節的時間適應對手，「我們希望今年累積一點國際賽的經驗，如果明年再受到邀請，會準備得更好。」

澳洲此次陣容最年長的是39歲的墨西哥中鋒札寇（Alejandro Zarco），最年輕的則是台灣16歲好手翁子捷，對於集結不同世代的球員，伯恩表示，他希望盡量都給每個人機會，職業球員通常是希望透過比賽找工作，「我也希望給年輕球員機會，幫助他們以後成為職業球員，也壯大我們的聯盟，球員進步、聯盟才會更好。」

澳洲隊此次有4名華裔好手，其中2名來自台灣，除了16歲的翁子捷，33歲的陳迪崴也是兒時從台灣移居澳洲，另外根據職員夏晨星指出，26歲的朱嘉杰父母來自廣東，曾打過NBL聯盟青年隊，升上大學後就以業餘為主。27歲的射手Christian Pang在澳洲出生，是巴布亞紐幾內亞第3代華人移民，還曾受PLG球隊邀請，來台練習與測試。

Christian Pang。（籃協提供）

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