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瓊斯盃》混血控衛哈波目標進軍奧運 談學長河村勇輝「是偶像也是對手」

2024/07/15 21:36

美日混血控衛哈波。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕日本隊此次來台參加瓊斯盃的陣容有5位混血成員，其中21歲的哈波（John Lawrence Harper Jr.）是國家隊控衛河村勇輝學弟，他形容學長「是偶像、也是對手。」

180公分的控衛哈波來自沖繩，父親為美國人、母親是日本人，他在2019年就曾隨福岡第一高校來台參加松山盃，2021年以特別指定選手契約加盟琉球金王，17歲11個月28天之齡刷新B1紀錄，隔日出賽也寫下最年輕的得分紀錄。

哈波是河村勇輝福岡第一高校、東海大學的學弟，此次在瓊斯盃至今出賽3場，場均4.7分、4籃板、3助攻，他說，從高中時期就常與國外學校比賽，因此很習慣國際賽，但來到瓊斯盃交手美國、澳洲等隊，面對不同的身體對抗強度還是需要一點時間適應，球隊整體而言表現不俗。

談到自己在場上的角色，身為控衛的哈波強調就是防守，「防守是贏下比賽的關鍵，因此我每一戰都會專注把防守做好。」

日本隊此次以大學生為班底，不過主帥網野友雄認為，每個人未來都有機會成為國家隊一員。哈波指出，自己的目標就是成為國家隊代表、參加奧運，談起近期與灰熊簽下Exhibit 10合約的學長河村勇輝，他形容是自己的「Big Bro（大哥哥）」，同時語氣流露敬佩說，「他23歲就要去打奧運了，我想向他看齊，他是我的榜樣，但同時也是我的對手。」

日本隊此次除了哈波外，還有4名混血好手，包括18歲的澳日混血中鋒渡邊伶音、去年來過台灣的20歲美日混血前鋒介川安東尼翔，198公分的20歲中鋒境Alim是迦納與日本混血，19歲、199公分前鋒長谷川比源也是美日混血。

對於陣中有不少混血好手，主帥網野友雄指出，並非有意網羅混血球員，自己執教的白鷗大學目前也有5位混血好手，日本現在國、高中有不少混血籃球員，因此大學端也能網羅到不少人才。

美日混血控衛哈波。（籃協提供）

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