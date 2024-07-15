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瓊斯盃男籃》高柏鎧22分17籃板領軍 台灣藍力退美國豪取3連勝

2024/07/15 21:46

台灣藍隊高柏鎧（吉爾貝克）灌籃。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕台灣藍隊今在瓊斯盃靠著歸化球員高柏鎧豪取22分17籃板，以82：76擊敗美國收下3連勝。

美國隊此次來台的球隊為「Future Sports」，前兩戰1勝1敗，台灣藍隊則是先後擊敗日本、烏克蘭收下2連勝，今天首節靠「新台灣人」高柏鎧（吉爾貝克）發威，單節攻下13分、7籃板、還搧了2個麻辣鍋，不過美國隊手感也不俗，打完第一節兩隊24：24平手。

次節陳盈駿帶領台灣藍隊拉開差距，打完上半場取得37：33領先，不過前兩節外線手感低迷，17投2中，前兩節以高柏鎧13分最佳，陳盈駿貢獻10分。

易籃後雙方持續激戰，陳盈駿與高柏鎧展現不俗默契，串聯台灣隊進攻，只是美國隊也不遑多讓，劉錚在第三節即將結束前搶到進攻籃板放進壓哨2分球，讓台灣隊僅以58：59落後進入決勝節。

前三節只拿6分的賀博，末節展現存在感，聯手林秉聖逆轉超前，只是浴血奮戰的高柏鎧在倒數1分49秒五犯離場，美國隊隨後2罰中1，追到71：75，不過台灣靠著陳盈駿連拿4分，又將分差拉開，在高柏鎧退場後以「5小陣容」的台灣隊終場就以6分差收下勝利。

高柏鎧此役貢獻22分、17籃板、6阻攻，陳盈駿挹注20分，賀博與劉錚都有10分進帳，林秉聖9分入袋。

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