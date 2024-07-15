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網球》「紅土之王」納達爾男雙開胡！瑞典暖身備戰巴黎奧運

2024/07/15 22:24

納達爾與魯德。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕為了備戰2024巴黎奧運，草地賽季休兵的「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）回歸賽場，本週ATP250等級的瑞典巴斯塔德男網賽，這位西班牙老將已在雙打旗開得勝，兵家必爭的單打將於週二上陣。

網壇「三巨頭」之一的納達爾，38歲進入職業生涯尾聲，各界認為本賽季將是最後一舞。此行他與25歲的挪威好手魯德（Casper Ruud）男雙組軍，老少初登場展現紅土實力，外卡「西挪聯軍」未受雨勢中斷影響，6：1、6：4擊敗第2種子墨西哥瓦雷拉（Miguel Angel Reyes-Varela）／阿根廷安德雷奧茲（Guido Andreozzi），開胡晉級8強。

至於單打首輪，名氣響亮的納達爾更受矚目，左手持拍的傳奇球星即將遭遇前瑞典世界球王柏格（Bjorn Borg）的兒子里歐（Leo Borg），這位21歲的地主新世代，目前ATP世界排名461。

巴黎奧運7月底即將在法國公開賽的紅土賽場舉行，大滿貫22冠有14冠來自法網的納達爾，期待五環殿堂重返榮耀，除了奧運男單，他還將與剛包辦法網、溫網雙冠的同胞後輩艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）角逐男雙。納達爾曾贏得2008年北京奧運男單、2016年里約奧運男雙金牌。

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