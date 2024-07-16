MLB》連4年參加的大谷想每年都打明星賽 美聯、國聯先發打線出爐

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星週登場，全明星賽明天亮相，連4年入選明星賽的道奇巨星大谷翔平將擔任國聯明星隊第二棒指頂定打擊，他表示，「不管來多少次，這種氣氛很棒，對我個人和整個棒球界來說都是很好的經歷，希望能多參加幾次（明星賽）。」

被問到與剛進大聯盟時相比，現在對明星賽的感覺有何變化？大谷翔平表示，「感覺並沒有太大變化，我每年都希望參加全明星賽，即使參加10次或15次，這種感覺也不會變。」

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大谷過去3次參加明星賽都是代表美聯明星隊，合計4打數敲1安、選2次保送，打擊率為2成50。被問及如何應對外界期待，大谷說，「沒有太多這種感覺，我當然不是一個在打球，有這麼多出色的選手在這，我沒有上場的話，明星賽也很精彩，所以我並沒有感到太大的壓力。」

美聯明星隊先發投手將是金鶯強投柏尼斯（Corbin Burnes），國聯明星隊先發則是海盜22歲火球狀元史基斯（Paul Skenes）。

國聯明星隊先發打線：



1.馬提（Ketel Marte，響尾蛇），二壘手

2.大谷翔平（道奇），DH

3.透納（Trea Turner，費城人），游擊手

4.哈波（Bryce Harper，費城人），一壘手

5.W.康崔拉斯（William Contreras，釀酒人），捕手

6.耶利奇（Christian Yelich，釀酒人），右外野

7.波姆（Alec Bohm，費城人），三壘手

8.T.赫南德茲（Teoscar Hernandez，道奇），中外野

9.普洛法（Jurickson Profar，教士），左外野

美聯明星隊先發打線：

1.史蒂芬‧關（Steven Kwan，守護者） 左外野

2.韓德森（Gunnar Henderson，金鶯），游擊手

3.索托（Juan Soto，洋基），右外野

4.賈吉（Aaron Judge，洋基），中外野

5.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez，太空人），DH

6.拉米瑞茲（Jose Ramirez，守護者），三壘手

7.小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，藍鳥），一壘手

8.拉契曼（Adley Rutschman，金鶯），捕手

9.希米恩（Marcus Semien，遊騎兵），二壘手

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