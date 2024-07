MLB》洋基強打索托想和大谷翔平當隊友 但坦言有點難

大谷翔平。(美聯社)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟明星週登場,首度轉戰美聯賽場的洋基25歲球星索托(Juan Soto)就入選明星賽,同時也是連4年入選明星賽。索托被問到最想並肩作戰的選手,他回答說,道奇日本巨星大谷翔平是其中之一。

被問到最想和哪位大聯盟球員同隊,索托表示,「大谷會是其中之一,不過他去了國家聯盟,而我在美國聯盟,所以這有點難,但大谷絕對是其中之一。」

生涯待過國民、教士的索托,今年季前轉戰洋基,本季出賽94場,交出23轟、66分打點,打擊率2成95,選到79次保送,上壘率為4成26,長打率4成26,整體攻擊指數(OPS)為0.984。

索托曾在2021年參加全壘打大賽,當時在第一輪就與大谷翔平交手,最後兩人戰至第三回合,索托3球都開轟,大谷第一球就打成滾地球後就被淘汰。而索托則是奪得2022年全壘打大賽冠軍。

Juan Soto says Ohtani would be one of the players he’d most want to play with in his MLB career pic.twitter.com/i6biaSwbg4