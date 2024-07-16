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MLB》洋基強打索托想和大谷翔平當隊友 但坦言有點難

2024/07/16 08:29

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星週登場，首度轉戰美聯賽場的洋基25歲球星索托（Juan Soto）就入選明星賽，同時也是連4年入選明星賽。索托被問到最想並肩作戰的選手，他回答說，道奇日本巨星大谷翔平是其中之一。

被問到最想和哪位大聯盟球員同隊，索托表示，「大谷會是其中之一，不過他去了國家聯盟，而我在美國聯盟，所以這有點難，但大谷絕對是其中之一。」

生涯待過國民、教士的索托，今年季前轉戰洋基，本季出賽94場，交出23轟、66分打點，打擊率2成95，選到79次保送，上壘率為4成26，長打率4成26，整體攻擊指數（OPS）為0.984。

索托曾在2021年參加全壘打大賽，當時在第一輪就與大谷翔平交手，最後兩人戰至第三回合，索托3球都開轟，大谷第一球就打成滾地球後就被淘汰。而索托則是奪得2022年全壘打大賽冠軍。

索托。（法新社）

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