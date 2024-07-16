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MLB》上半季表現神勇！打擊、盜壘持續進化 大谷翔平透露原因

2024/07/16 08:30

大谷翔平。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍二刀流大谷翔平上半季表現神勇，在明星賽前繳出29轟、23盜超狂數據。對於自己在打擊和盜壘上持續進化，大谷翔平受訪表示，目前表現還算不錯，但這多虧於右手肘有良好的復健過程，才能參加這麼多比賽。

道奇今日打完明星賽前最後一場比賽，大谷在上半季出賽94場，繳出29轟、69分打點、23盜、打擊率0.316的優異表現，目前在全壘打（29）、長打率（0.635）、OPS（1.035）、得分（75）這4項數據都是國聯之最。大谷上半季就繳出23盜，很有機會能夠超越2021年個人單季最多26盜。

大谷翔平今天明星賽前記者會被問及，「上半季盜壘次數與往年有所不同，是因為沒有投球嗎？有信心在之後投打二刀流繳出同樣的數據嗎？」對此，大谷回應，這很簡單，就是自己的衝刺能力有所提升，自己也比去年更加去挑戰盜壘，這可能就是數據進步的原因，我也希望明年和以後都能繼續打出這樣的成績。

大谷翔平今年進行新的打擊理論，他坦言不確定這是否百分百正確，自己還在努力尋找答案，上半季表現出色並不意味著就是正確的，必須要經過兩到三年的實踐才能確定。

大谷翔平也相當滿意個人在上半季的表現，這多虧於右手肘動刀後的良好復健過程，才能讓他參加這麼多場比賽，如果下半季能夠再接再厲，那應該就算是一個足夠好的賽季。

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