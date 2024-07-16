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MLB》恭喜！前雷公洋投文雄之子林台加 獲洋基第8輪選中

2024/07/16 09:04

林台加。（資料照，取自X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前那魯灣高屏雷公洋投文雄之子林台加（Tyler Wilson），今天在大聯盟選秀會中，被洋基隊在第8輪第241順位選中。

林台加去年參加美職選秀落選，今年曾參加日職中日龍隊的測試，但中日龍隊最後沒有簽下林台加。如今林台加在今年美職選秀會，於第8輪被洋基選中，將踏進職業舞台。

對於被洋基隊選中，林台加感到非常幸運，「我付出許多努力才到達這裡，如果沒有我在大峽谷大學隊友們和教練們，我就不可能做到這一點。」林台加成為自2022年的T.艾奎拉（Tayler Aguilar）、2018年的投手Mick Vorhof後，第三位被洋基隊選中的大峽谷大學選手。

現年21歲的林台加就讀亞利桑那州的大峽谷大學，2024賽季出賽58場，共233打數敲88安，交出17轟、65分打點，打擊率3成78，長打率為0.691。

林台加的父親文雄（Steve Wilson）曾效力過美職小熊、遊騎兵和道奇隊，1997年至1998年待過雷公隊。文雄退役後擔任球探，與台灣籍妻子育有2子，林台加是文雄的大兒子，二兒子林立恩是捕手，去年曾入選U18世界盃台灣隊。

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