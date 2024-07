MLB》恭喜！前雷公洋投文雄之子林台加 獲洋基第8輪選中

林台加。(資料照,取自X)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕前那魯灣高屏雷公洋投文雄之子林台加(Tyler Wilson),今天在大聯盟選秀會中,被洋基隊在第8輪第241順位選中。

林台加去年參加美職選秀落選,今年曾參加日職中日龍隊的測試,但中日龍隊最後沒有簽下林台加。如今林台加在今年美職選秀會,於第8輪被洋基選中,將踏進職業舞台。

對於被洋基隊選中,林台加感到非常幸運,「我付出許多努力才到達這裡,如果沒有我在大峽谷大學隊友們和教練們,我就不可能做到這一點。」林台加成為自2022年的T.艾奎拉(Tayler Aguilar)、2018年的投手Mick Vorhof後,第三位被洋基隊選中的大峽谷大學選手。

現年21歲的林台加就讀亞利桑那州的大峽谷大學,2024賽季出賽58場,共233打數敲88安,交出17轟、65分打點,打擊率3成78,長打率為0.691。

林台加的父親文雄(Steve Wilson)曾效力過美職小熊、遊騎兵和道奇隊,1997年至1998年待過雷公隊。文雄退役後擔任球探,與台灣籍妻子育有2子,林台加是文雄的大兒子,二兒子林立恩是捕手,去年曾入選U18世界盃台灣隊。





Tyler Wilson is selected in the 8th round by the New York Yankees! #LopesInThePros pic.twitter.com/dPvUU2BfNS