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奧運籃球》美國差點花光24分領先 僅6分之差險勝澳洲

2024/07/16 08:23

美國男籃A.戴維斯。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國男籃轉戰阿布達比積極備戰即將到來的巴黎奧運，只是今天對上澳洲之戰卻從最多24分領先遭對手追近，還好關鍵時刻有穩住，最終美國以98：92險勝澳洲。

杜蘭特持續高掛免戰牌，美國隊在第三節最多握有24分領先，只是後來卻是失誤連連，且禁區幾乎沒有優勢，竟然讓澳洲在油漆區攻下多達68分，美國第四節甚至僅剩4分領先，還好哈利伯頓（Tyrese Haliburton）兩記三分球及布克（Devin Booker）挺身而出，才驚險守住勝利。

美國此仗雖然贏得驚險，但終究是技高一籌，A.戴維斯（Anthony Davis）繳出17分、14籃板，布克獲得16分，艾德華茲（Anthony Edwards）進帳14分，詹姆斯（LeBron James）也斬獲10分。

美國隊目前還在整合階段，從前役後來居上擊敗加拿大，今天又被澳洲嚇出一身冷汗，顯見狀況還不是太好，想要守住奧運金牌勢必得更加把勁。總教練柯爾（Steve Kerr），團隊必須短時間適應國際賽打法，此仗則是非常好的經驗，至少有發現需要解決的問題。美國下一場熱身賽將遭遇由約基奇（Nikola Jokic）領軍的塞爾維亞。

美國隊哈利伯頓。（路透）

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