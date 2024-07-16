MLB明星賽》大聯盟版「靈魂歌姬」！ 美國鄉村歌手演唱國歌走音大翻車

美國鄉村歌手安德雷斯。（資料照，法新社）



林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟全壘打大賽今天點燃戰火，賽前邀請四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯（Ingrid Andress）演唱美國國歌，不料一開口就大翻車，不僅走音就連高音也飆不上去破音，影片在網路上引發熱議，被台灣球迷戲稱是大聯盟版的「靈魂歌姬」。

安德雷斯今天受邀在大聯盟全壘打賽大賽前演唱美國國歌，但卻疑似因為太緊張，演出過程中頻頻出包，不僅走音，就連高音也唱不上去還破音，唱完後也露出尷尬表情。

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安德雷斯演唱美國國歌成為大型翻車現場，在網路上引發熱議，USA TODAY專欄作家Michael Schwab直呼：「我的耳朵在流血，有史以來最糟糕的國歌演唱之一」，美國知名棒球網紅「JomBoy」也發文指出，安德雷斯的國歌演唱歷史留名。

安德雷斯的國歌演唱也引發台灣球迷關注，網友紛紛想起富邦啦啦隊Fubon Angels檸檬的「經典歌聲」，她日前因為在新莊棒球場高歌爆紅，被粉絲們譽為「靈魂歌姬」，又稱「檸魂割姬」、「靈魂收割機」。

The national anthem sung by Ingrid Andress prior to the Home Run Derbypic.twitter.com/M0lhexxzWE — The Sporting News （@sportingnews） July 16, 2024

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