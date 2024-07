MLB明星賽》大聯盟版「靈魂歌姬」！ 美國鄉村歌手演唱國歌走音大翻車

美國鄉村歌手安德雷斯。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕大聯盟全壘打大賽今天點燃戰火,賽前邀請四度入圍葛萊美獎的鄉村歌手安德雷斯(Ingrid Andress)演唱美國國歌,不料一開口就大翻車,不僅走音就連高音也飆不上去破音,影片在網路上引發熱議,被台灣球迷戲稱是大聯盟版的「靈魂歌姬」。

安德雷斯今天受邀在大聯盟全壘打賽大賽前演唱美國國歌,但卻疑似因為太緊張,演出過程中頻頻出包,不僅走音,就連高音也唱不上去還破音,唱完後也露出尷尬表情。

安德雷斯演唱美國國歌成為大型翻車現場,在網路上引發熱議,USA TODAY專欄作家Michael Schwab直呼:「我的耳朵在流血,有史以來最糟糕的國歌演唱之一」,美國知名棒球網紅「JomBoy」也發文指出,安德雷斯的國歌演唱歷史留名。

安德雷斯的國歌演唱也引發台灣球迷關注,網友紛紛想起富邦啦啦隊Fubon Angels檸檬的「經典歌聲」,她日前因為在新莊棒球場高歌爆紅,被粉絲們譽為「靈魂歌姬」,又稱「檸魂割姬」、「靈魂收割機」。

