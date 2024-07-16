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MLB》洋基明星強打該何去何從？索托：未來誰都難以預料

2024/07/16 09:52

洋基強打索托（左）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕生涯第4度入選明星賽的洋基強打球星索托（Juan Soto），今天在全明星的媒體訪問日中再次被問及自己未來的計畫，而他本人也表示，未來誰都難以預料。

「如果我能預知未來，我應該會先去買樂透吧！」索托面對媒體的訪問用相當幽默的方式回應，另外他也補充，未來誰都難以預料，「我很享受這個當下，能夠為紐約洋基隊付出。我很開心能夠成為比賽的一份子，但沒有人會知道明年會發生什麼事。」

索托在國民開啟他的大聯盟生涯，並在2022年被交易到教士，今年則來到紐約換穿洋基球衣，7個賽季就效力過3支球隊，索托表示，身穿不同球衣又常更換球隊有點不太適應，「我很期待能長時間都能身穿1隊的球衣。」

今年10月將要滿26歲的索托，縱使年輕卻已繳出相當強悍的身手，包括大都會、費城人等球隊都很想在季末延攬這位好手，而與索托在洋基並肩作戰的隊友「法官」賈吉（Aaron Judge）坦言，索托是他看過最好的打者，「身為隊友，我只需要負責支持他，並看他能在洋基可以打出什麼樣的表現。我只希望他一切都好，他總是會做出對自己最好的決定。」

明星賽前索托一共出賽94場，敲出多達23發的全壘打，打擊三圍.295/.426/.558，標準化進攻指數OPS+高到175（100為聯盟平均）。

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