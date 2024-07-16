奧運籃球》美國男籃決定不讓雷納德打國家隊 快艇總管直呼很失望

快艇球星雷納德。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃上週宣布，快艇球星雷納德（Kawhi Leonard）退出美國隊，由塞爾提克球星D.懷特（Derrick White）頂替空缺。快艇隊籃球事務部營運總裁法蘭克（Lawrence Frank）直言，對於美國男籃讓雷納德退出國家隊的決定感到「非常失望」。

《ESPN》報導，美國男籃上週三（美國時間）發布的聲明中意指雷納德退出，是受到快艇隊和美國隊官方的影響，原因是他們上週在拉斯維加斯的訓練中，觀察到雷納德的動作和表現。

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法蘭克表示，雷納德在曾經動刀修復的右膝上沒有出現問題，「不，這是美國男籃的決定，老實說我對這個決定感到失望，Kawhi想打比賽，我們想要讓他上場打，我參加前兩次的訓練，他看起來非常好，完全參與他們所做的一切。我沒有參加那邊的第三次訓練，而最終他們在那次訓練中做出改變。」、「我向他們表示，我真的希望他們給Kawhi更多的時間。」

雷納德上季出賽68場，平均有23.7分、6.1籃板、3.6次助攻、場均1.6次抄截。不過，由於右膝發炎，雷納德缺席上季例行賽最後8場，雖然在季後賽首輪復出，只上場打了2場比賽，缺席系列賽最後3場比賽，快艇最後被獨行俠淘汰。

被問到雷納德在進入美國男籃訓練營時有無接受任何類型的手術或治療時，法蘭克僅說，「我不打算說明具體狀況，我只能告訴你，他花了大量時間為此做好準備。」法蘭克指出，「如果我們對他能夠打完整個奧運沒有信心，他就不會出現在那裡，我們也不會讓他去那。」

快艇球星雷納德。（資料照，美聯社）

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