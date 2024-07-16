NBA》兩邊要價相差甚遠！ 爵士、勇士馬卡南交易案陷僵局

馬卡南。（資料照，今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據聯盟消息人士的說法，在爵士隊明星前鋒馬卡南（Lauri Markkanen）交易案中，參與度最高的勇士隊目前也陷入談判僵局，兩邊希望的價碼相差甚遠。

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（ Shams Charania）說法，勇士開出主要菜色包括穆迪（Moses Moody）加上幾個首輪籤和首輪互換權，但爵士更希望能拿到年輕潛力庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等新秀，雙方所提供的內容都缺乏吸引力，也導致談判停滯。

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勇士提供的交易主菜穆迪是2021年樂透新秀，22歲的他本賽季能在有限上場時間內繳出生涯新高8.1分，已經展現潛力的他可惜在勇士陣中較難獲得穩定的出賽時間，而馬卡南本賽季能貢獻場均23.2分、8.2籃板，上賽季也曾獲得最佳進步球員，也曾入選過明星賽。

兩隊最終是否會完成交易仍有待觀察，不過很明顯勇士並不願放棄兩名隊內的年輕基石庫明加及波傑姆斯基，而爵士目前也並未著急，仍雙向作戰等待他們喜歡的報價或在8月與馬卡南續約繼續讓他作為隊內核心續戰下賽季。

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