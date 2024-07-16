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網球》22年來首次 男網「三巨頭」消失在前3場大滿貫冠軍行列

2024/07/16 10:01

西班牙好手艾卡拉茲（左）在溫布頓網球錦標賽奪下男單冠軍，喬科維奇（右）居亞軍。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在溫布頓網球錦標賽奪下男單冠軍，不僅對他個人，之於網壇也具備重大意義，這是自2002年後，「三巨頭」首度面臨年度前3場大滿貫賽一冠難求的局面。

「三巨頭」在男網制霸多年，費德爾（Roger Federer）在2003年拿下美網後，之後每年開始的前3場大滿貫澳網、法網和溫網，都至少有他和納達爾（Rafael Nadal）、喬科維奇（Novak Djokovic）的足跡。

2002年前3場四大賽冠軍依序為瑞典約翰森（Thomas Johansson）拿澳網、巴西庫爾頓（Gustavo Kuerten）奪法網、美國山普拉斯（Pete Sampras）在溫網登頂。

再來沒有「三巨頭」稱王的時刻就是2024年，義大利辛納（Jannik Sinner）拿澳網冠軍，艾卡拉茲則在法網、溫網完成連兩場背靠背登頂的霸業。

值得一提的是，過去79場大滿貫賽冠軍，有78座都由歐洲選手拿下，唯一例外是2009年美網由阿根廷波特羅（Juan Martin Del Potro）奪得。

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