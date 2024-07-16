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MLB明星賽》道奇隊史第一人！ 赫南德茲險勝小惠特奪全壘打大賽冠軍

2024/07/16 10:55

道奇重砲赫南德茲敗皇家強打小惠特，勇奪生涯首座全壘打大賽冠軍，成為隊史第一人。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年明星賽全壘打大賽今於遊騎兵隊主場全球人壽球場點燃戰火，道奇重砲赫南德茲（Teoscar Hernandez）在決賽以14轟險勝皇家強打小惠特（Bobby Witt Jr.）的13轟，勇奪生涯首座全壘打大賽冠軍，成為道奇隊史第一人。

小惠特。（今日美國）

全壘打大賽今年賽制維持前2輪3分鐘、決賽2分鐘，但前2輪最多只能打40球，決賽則為27球。額外加時制也改為額外出局數，每輪每位打者都能有額外的3個出局數，若能打出425英呎以上全壘打，則再增加第4個出局數。

另外，今年參賽的8位打者將不再以對戰制晉級，第1輪將以全壘打數前4多的4位打者晉級，次輪才回到對戰制，全壘打數第1名對上第4名、第2名對上第3名。

今年8位參賽球員分別是皇家小惠特、勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）、金鶯韓德森（Gunnar Henderson）、費城人波姆（Alec Bohm）、道奇赫南德茲、大都會阿隆索（Pete Alonso）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）和遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）。

波姆（21轟）、小惠特（20轟）、拉米瑞茲（21轟）和赫南德茲（19轟）挺進第2輪，阿隆索首輪僅敲出12轟，無緣第3座全壘打大賽冠軍，無法追平傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）史上第一人壯舉。

小惠特次輪力退拉米瑞茲，搶下決賽門票，而赫南德茲擊敗波姆成功挺進最終決賽。赫南德茲在決賽率先上場，敲出14發全壘打，隨後登場的小惠特擊出13轟，最終由赫南德茲捧起全壘打大賽冠軍，成為歷史首位奪下全壘打大賽的道奇球員。

大谷翔平在場邊為隊友赫南德茲加油。（美聯社）

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