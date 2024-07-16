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MLB》坦言不想被交易 「北極熊」阿隆索想永遠當大都會人

2024/07/16 10:55

阿隆索。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會在明星賽前打出49勝46敗的成績，暫居國家聯盟東區第三，並位居國聯外卡最後一個名額。大都會有可能在7月30日（美國時間）的交易大限，發動交易進行補強。大都會當家球星「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）坦言，自己不想被交易，想永遠當大都會人。

阿隆索是今年唯一參加明星賽的大都會選手，他在今年季後將成為自由球員，如果大都會戰績在明星賽後的兩週未能持續向上，阿隆索就有可能成為球隊的交易籌碼。

「我非常高興能當大都會人，非常自豪仍成為大都會人。」阿隆索表示，「這裡真是太棒了，我很想留下來，而且我不想被交易，我愛這裡，這裡就是家。」

現年29歲的阿隆索是大都會在2016年選秀會第二輪選中的好手，曾在2019年締造單季53轟創下大聯盟史上最多轟的新秀。

生涯四度入選明星賽的阿隆索表示，「現在（在交易截止日前）可能會發生很多事情，無論管理層和老闆們決定做什麼，那都是他們的特權，但是，對我來說，我的工作就是每天自己所能幫助贏得比賽。」

「而且我喜愛這支球團，喜愛這座城市，所以我想每天晚上為這支球團的人和球迷們，盡自己所能。」阿隆索說道。

阿隆索本季出賽95場，交出19轟、51分打點，打擊率2成40的成績，整體攻擊指數為0.773。

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