MLB明星賽》「能在場上表現是件喜事」 爆冷出局的大都會重砲不排除再戰

大都會重砲「北極熊」阿隆索。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕連續第5屆參加全壘打大賽的大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），本次在首輪無法發揮優異表現爆冷出局，不過在賽後他表示，未來不排除還會繼續參加全壘打大賽，且認為能在賽場上表現自己是一件喜事。

阿隆索在2019與2021年連續兩屆拿下冠軍頭銜，今年的參賽原被期望能再次，成為自名人堂傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）後，第2位生涯拿下3座全壘打大賽冠軍的球員，但在首輪僅敲出12發全壘打提早出局，無緣創下紀錄。

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對此阿隆索表示，他今天沒有發揮出應有的水準，這也讓他對自己很失望，「但對我來說，來到這裡比賽、與其他球員競爭的感覺非常有趣，但今天不是我的日子。不管最後誰是贏家，我希望他們都能享受其中。」

即便今年表現不如人意，但對於未來還會不會參與這場一年一度的饗宴，阿隆索保持開放態度，他說：「這是一個我從小就非常嚮往的盛事，所以基本上我是為了那時7、8歲的我來完成的。能夠在場上表現自己是一件開心的事，這是一個超級好玩的活動且我很樂於在這場大賽中競爭，未來在這比賽上一定還有更多有趣的事發生。」

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