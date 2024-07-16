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奧運男籃》打更好的AD為何不先發？柯爾談恩比德改替補可能性

2024/07/16 11:13

恩比德。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕恩比德（Joel Embiid）今在美國男籃熱身賽先發出戰澳洲之戰，表現升溫拿下10分，但在禁區的表現不如替補的A.戴維斯（Anthony Davis）、艾德巴約（Bam Adebayo）搶眼，而總教練柯爾（Steve Kerr）也透露，未來可能會嘗試不同的先發組合，同時強調恩比德已不斷在進步。

首次披上美國隊戰袍出戰巴黎奧運的恩比德，在首場熱身賽以先發之姿對上加拿大，但第三節面臨犯規麻煩，全場只打12分鐘，拿5分、6籃板，還發生4次失誤，反觀第二陣容的A.戴維斯、艾德巴約的搭配更出色，合力拿下16分、18籃板。

柯爾在對上澳洲之戰微調陣容，但恩比德碰上澳洲還是以不動先發，他打16分鐘，拿10分、5籃板，A.戴維斯替補打18分鐘，就高效率拿到17分、14籃板的雙十表現，艾德巴約也是板凳出發拿10分。

恩比德連2場都擔任先發中鋒，也讓外界質疑為何不由表現更好的A.戴維斯上陣，讓恩比德改打替補，柯爾表示，接下來幾場還會持續嘗試新組合，但他也力讚恩比德每天都不斷進步，「我很喜歡Joel，他是一個在場上具有宰制力的球員，我認為找到最好組合會是當務之急。」

美國今以98：92險勝澳洲，熱身賽雖拉出2連勝，但豪華陣容也面臨人力調配問題，尤其內線問題待解，也是他們想在巴黎奧運挑戰5連霸的最大課題。

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