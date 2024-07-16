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奧運羽球》辛度挑戰首金籤運佳！ 印度主帥預測至少晉8強、何冰嬌不足為懼

2024/07/16 12:15

辛度。（資料照，歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕印度羽球一姐辛度（PV Sindhu）日前度過29歲生日，誓言要在巴黎奧運上摘下生涯首面金牌，盼能集滿3色獎牌。國家隊總教練戈比昌德（Pullela Gopichand）認為小組賽抽籤結果對辛度來說還不錯，對她晉級8強非常有信心。

辛度本屆巴黎奧運被分在第四小區，與愛沙尼亞好手庫巴（Kristin Kuuba）和馬爾地夫女將拉扎克（Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq）同在M組，很有機會以分組第一晉級16強，對手很有可能是何冰嬌，8強對手將是陳雨菲，4強假想敵是西班牙前球后瑪琳（Carolina Marin），決賽才有機會對上南韓球后安洗瑩、日本名將山口茜和台灣「戴博士」戴資穎。

印度羽球國家隊總教練戈比昌德認為，就辛度目前的狀態和體能而言，很有機會擊敗何冰嬌，所以她真正的挑戰將會是8強對決尋求衛冕的陳雨菲，兩人過往交手12次，各拿下6勝，但陳雨菲近期取得對戰3連勝略占上風。

辛度過往總是能在大賽有出色發揮，外界給予她「大賽辛度」盛名，她在奧運累積1銀1銅，生涯至今還有5面世錦賽獎牌，包括1金、2銀、2銅。

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