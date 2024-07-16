奧運》會前往巴黎為台灣隊加油打氣 教育部長鄭英耀：選手、教練都搭商務艙

教育部長鄭英耀今日在全國教育局長會議之前受訪表示，他會親自前往巴黎為所有選手加油打氣，選手和教練也都會搭商務艙。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／宜蘭報導〕2024巴黎奧運將於26日至8月11日舉行，教育部長鄭英耀今日在全國教育局長會議之前受訪表示，今年我國所有選手、教練飛往法國都是搭商務艙，也準備好移動式冷氣及電扇等因應夏季炎熱的措施，他會親自前往巴黎為選手加油打氣，也和中華奧會主席林鴻道入境問俗，將到法國教堂為台灣所有選手祈福，希望有更好的成績，奪牌愈多愈好，所有人也都平安。

全國教育局長會議今早在宜蘭舉行，鄭英耀表示，巴黎奧運是全球最受關注的大事，台灣參與56個項目共60名選手競逐桂冠，這些代表國家的選手在奧運賽場奪金、搶銀、拿獎牌，參加奧運賽事是國手生命中最重要之事，幾乎所有選手可能花費了10年或20年時間努力，衷心預祝羽球、舉重等各項金牌不斷，面對全世界最菁英的選手齊聚一堂，實力都在伯仲之間，希望台灣國手可以獲得更好成績。

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對於巴黎夏天炎熱一事，鄭英耀表示，選手村內有地冷設施，每間也配有冷氣和電扇，體育署長鄭世忠已跟大會租借50部移動式冷氣，有助於選手能維持更好的身體能量，且比較大的不同是，已獲得當地市長出借城市運動中心給台灣選手練習，運動科學專家也隨隊去巴黎，透過AI等給予指導協助。

鄭英耀也表示，選手和教練都會搭商務艙，但如果代表隊回國時間要有所調整，商務艙座位不夠的話，將會以選手為優先，事先取得教練同意，安排需轉機回國的商務艙或是搭同班機的豪華經濟艙回國。

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