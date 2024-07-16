楊勇緯「給你勇氣」！教育部奧運選手貼圖免費下載

教育部LINE官方帳號「臺灣英雄・全民相挺」貼圖限時免費下載。（教育部提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕全民相挺奧運選手，教育部LINE官方帳號「臺灣英雄・全民相挺」貼圖今上架，民眾可免費下載 ，一起為巴黎奧運選手喝采。

教育部說明，貼圖鼓勵語結合選手們的運動項目，例如郭婞淳的「輕而易舉」、林郁婷的「拳力出擊」等；以及加入選手姓名的特色口號，如楊勇緯的「給你勇氣」、楊昆弼的「弼須的」等，另外還有兼具生活實用的貼圖，如鄭怡靜的「辛苦了」、羅嘉翎的「哈！」，讓選手們陪伴民眾不僅在比賽時刻，更溫暖日常每一刻。

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教育部LINE官方帳號（ID: @moe_tw）推出「臺灣英雄・全民相挺」動態貼圖，提供民眾免費下載，邀請「民眾為台灣加油，選手為民眾打氣。」號召全民一起為巴黎奧運選手喝采。

教育部說明，動態貼圖特別邀請巴黎奧運代表隊選手，包括舉重選手郭婞淳、柔道選手楊勇緯、拳擊選手林郁婷、桌球選手鄭怡靜、跆拳道選手羅嘉翎，及射擊選手楊昆弼共同參與拍攝製作，民眾能夠在巴黎奧運賽事期間，透過LINE貼圖與親朋好友分享賽會的熱情與喜悅，並為臺灣選手應援。

貼圖免費下載自7月16日開始到8月15日止，民眾只需加入教育部LINE官方帳號好友，即可免費下載16張動態貼圖，使用期限為90天，邀請民眾共同關注奧運盛事，一同成為選手們最強大的後盾！LINE貼圖免費下載連結：https://line.me/S/sticker/32094。

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