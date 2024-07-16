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體育 2024巴黎奧運 Just in快報

奧運男籃》美國男籃熱身賽險勝澳洲 只拿3分的柯瑞坦言調整不易

2024/07/16 12:31

柯瑞（左）。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕美國男籃備戰2024年巴黎奧運，瞄準5連霸。目前在阿布達比備戰的美國隊，今天在自辦熱身賽面對澳洲，浪費全場最多24分的領先，美國男籃最後以98比92險勝。全場只拿到3分的勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）坦言，「這是一個調整，不僅是我，對每個人來說都是。」

澳洲隊全場在禁區攻下68分之多，再度顯現美國男籃禁區問題。美國男籃總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「球隊在籃下的失分太多，包含被開後門、進攻籃板等等，比賽局勢發生變化，這對我們是一個很好的教訓，現在學到教訓總比以後好。」

此戰從替補出發的美國長人A.戴維斯（Anthony Davis），拿到全隊最高的17分。A.戴維斯認為，美國隊在攻防兩端都有很大的進步，「我們陣中有12位全明星球員，都是各隊最佳的選手，所以當你試著要配合、找到默契，並做出正確的解決和傳球，這確實很困難。」

柯瑞此戰上場21分鐘，全場6投1中拿到3分，另有2次抄截，籃板、助攻各1次。柯瑞表示，「你每次上場打5分鐘，然後坐下。像冰球一樣換人，那種打法不同，我們要如何與周圍天份的人打球，這是一個不同的調整。」

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