NBA》這次沒靠爸！布朗尼夏季聯盟電玩賽獲勝 抱回冠軍腰帶

詹姆斯的兒子布朗尼。(資料照,法新社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕詹姆斯的兒子布朗尼(Bronny James)在選秀會被湖人挑中後,近期先在夏季聯盟打拚,外媒報導指出,他在夏季聯盟舉辦的電玩比賽獲勝,贏得1萬美元(約32.5萬台幣)的獎金,還有冠軍腰帶,解鎖新成就。

布朗尼今年NBA選秀會上被湖人在第2輪挑中,確定能和父親效力同一支球隊。近日他在夏季聯盟出賽,但表現不盡理想,打了3場比賽,26投僅6中、三分球12投盡墨,找不到準星。

不過,布朗尼在電玩似乎很有天分,他在夏季聯賽舉辦的比賽《決勝時刻:現代戰爭III》中,拿了84分,僅用了2分鐘就擊敗對手,他也抱回1萬美元獎金和冠軍腰帶。

布朗尼大方在社群媒體上分享自己贏得電玩比賽的照片,引起關注,外媒卻嘲諷地表示,湖人這次終於贏得相當有價值的獎盃。

Bronny James showed up to the Call of Duty Summer League activation to participate in CoD’s two-minute drill contest



After a few attempts, with a score of 84, Bronny won a custom made Call of Duty championship belt and a $10,000 prize pic.twitter.com/Nd6DcCtXb9