NBA》這次沒靠爸！布朗尼夏季聯盟電玩賽獲勝 抱回冠軍腰帶

詹姆斯的兒子布朗尼。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）在選秀會被湖人挑中後，近期先在夏季聯盟打拚，外媒報導指出，他在夏季聯盟舉辦的電玩比賽獲勝，贏得1萬美元（約32.5萬台幣）的獎金，還有冠軍腰帶，解鎖新成就。

布朗尼今年NBA選秀會上被湖人在第2輪挑中，確定能和父親效力同一支球隊。近日他在夏季聯盟出賽，但表現不盡理想，打了3場比賽，26投僅6中、三分球12投盡墨，找不到準星。

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不過，布朗尼在電玩似乎很有天分，他在夏季聯賽舉辦的比賽《決勝時刻：現代戰爭III》中，拿了84分，僅用了2分鐘就擊敗對手，他也抱回1萬美元獎金和冠軍腰帶。

布朗尼大方在社群媒體上分享自己贏得電玩比賽的照片，引起關注，外媒卻嘲諷地表示，湖人這次終於贏得相當有價值的獎盃。

Bronny James showed up to the Call of Duty Summer League activation to participate in CoD’s two-minute drill contest



After a few attempts, with a score of 84, Bronny won a custom made Call of Duty championship belt and a $10,000 prize pic.twitter.com/Nd6DcCtXb9 — Nice Kicks （@nicekicks） July 15, 2024

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