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MiLB》台灣二刀流好手再繳猛打賞！比賽後段頻頻建功助球隊奪勝

2024/07/16 13:38

林盛恩。（資料照，記者王藝菘攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅人新人聯盟的二刀流好手林盛恩，今日面對道奇新人聯盟的比賽上演3安猛打賞表現，其中接連在9、10局下半敲安建功，是紅人終場能以14：13收下逆轉勝的功臣之一。

林盛恩本場鎮守三壘打第4棒，1局下半面對三壘有人的機會沒有把握住遭到三振出局；2局下半紅人開啟大局攻下5分，林盛恩也加入了這次的行列，在二、三壘有跑者的情況下，把握紅中球路一棒打向右半邊形成安打，中斷連續10個打席沒有安打的小低潮，也讓三壘上的跑者回來得分，但第2分要搶攻本壘時，被右外野手的雷射肩長傳觸殺在本壘前出局。

林盛恩在第3、4個打席，分別打出飛球出局與選到保送。但在9局下半，原本領先7分遭到逆轉，反而落後4分的紅人開啟反攻，在追回兩分且二壘上有跑者的情況下，林盛恩再度把握機會，敲出延續攻勢的安打將跑者退進到三壘，最終紅人順利追平比數進入延長賽。

10局下半紅人面臨落後1分的狀況，又輪到林盛恩再度跳出來，一、二壘有人時敲出中間方向的平飛安打攻下追平分，繼續延長比賽，最終紅人在11局下半順利逆轉，拿下這場得來不易的勝利。

林盛恩本場5個打數敲出3支安打帶有2分打點，是自7月12號後再度繳出猛打賞的成績，另外也選到1次的保送但吞下1K，打擊率上漲到.325，整體進攻指數OPS來到.871。

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