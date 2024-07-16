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足球》最後一屆國際賽四次替補出賽 進球王吉魯告別國家隊

2024/07/16 13:09

吉魯將從國家隊退役。（左一）（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年歐洲國家盃開踢前就宣布為生涯最後一次國際賽的吉魯（Olivier Giroud），本屆合計出賽四場皆是替補出賽，在法國隊遭淘汰後，傳奇的國家隊生涯也確定畫下句點。

四強戰吉魯於第79分鐘上陣，不過他未能幫助法國扳平戰局，遭西班牙淘汰後，吉魯在社群軟體上PO出一段告別信，內容表示球隊裡開心、溫暖、努力付出的種種時光都將烙印在他的心裡，也充分展現出他對國家隊的愛，吉魯也感謝他的家人堅定支持及陪伴，每次加油都能使他更強大，並表示現階段是該展開下一段旅程，13年的國家隊生涯也將成為他最美的回憶之一。

在法國隊出戰137場球賽的吉魯為球隊打進57球為歷史最多，只可惜本屆賽會無法再將自己的紀錄疊高，而生涯出戰職業賽716場比賽的他總計也貢獻了285球，新球季將轉戰美國足球大聯盟的吉魯與洛杉磯FC簽下合約，合約將持續到2025年，2026將是球員選項。

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