晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

升格金標賽事 台北馬拉松新增世壯運加油組

2024/07/16 12:54

2024台北馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場登場。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕適逢台北建城140週年，2024台北馬拉松也升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是國內唯一金標認證的市區路線賽事，馬拉松組將自今（16）天下午4點起開放登記抽籤、半程馬拉松則於8月9日下午2時開放報名，採先搶先贏報名方式。

台北市體育局指出，2024台北馬拉松升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是國內唯一金標認證的市區路線賽事，也是國內平均跑速最快的馬拉松賽，將於12月15日在台北市政府前市民廣場隆重登場，前一日（14）舉辦的早餐跑將擴大舉行，除原有「3公里歡樂早餐組」外，另為響應2025雙北世界壯年運動會的公路賽項目，首度新增「9公里世壯運加油組」，邀請曾參與台北馬拉松的退役菁英選手劉昶宗、李筱諭、陳宇璿，以及台灣馬拉松紀錄保持人許績勝參賽。

體育局說明，馬拉松組自今日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組於8月9日下午2時開放報名，採先搶先贏報名方式，非以抽籤方式。而成績達標保障名額跑者已前於7月5日開放上傳成績證明及報名登記；歡樂早餐跑的3公里組和9公里組已於7月5日下午5時起開放報名，於9月30日截止報名

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。