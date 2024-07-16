升格金標賽事 台北馬拉松新增世壯運加油組

2024台北馬拉松將於12月15日在台北市政府前市民廣場登場。（資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕適逢台北建城140週年，2024台北馬拉松也升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是國內唯一金標認證的市區路線賽事，馬拉松組將自今（16）天下午4點起開放登記抽籤、半程馬拉松則於8月9日下午2時開放報名，採先搶先贏報名方式。

台北市體育局指出，2024台北馬拉松升格為世界田徑總會（WA）「金標籤」賽事，是國內唯一金標認證的市區路線賽事，也是國內平均跑速最快的馬拉松賽，將於12月15日在台北市政府前市民廣場隆重登場，前一日（14）舉辦的早餐跑將擴大舉行，除原有「3公里歡樂早餐組」外，另為響應2025雙北世界壯年運動會的公路賽項目，首度新增「9公里世壯運加油組」，邀請曾參與台北馬拉松的退役菁英選手劉昶宗、李筱諭、陳宇璿，以及台灣馬拉松紀錄保持人許績勝參賽。

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體育局說明，馬拉松組自今日下午4時起開放登記抽籤、半程馬拉松組於8月9日下午2時開放報名，採先搶先贏報名方式，非以抽籤方式。而成績達標保障名額跑者已前於7月5日開放上傳成績證明及報名登記；歡樂早餐跑的3公里組和9公里組已於7月5日下午5時起開放報名，於9月30日截止報名

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